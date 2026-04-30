Balíme kufry na dovolenou: Praktický průvodce, co nezapomenout doma
30. 4. 2026 – 12:54 | Komerční sdělení | Inzerce
Dovolená klepe na dveře a s ní přichází i tradiční otázka, co si zabalit, aby nic důležitého nechybělo. Ať už se chystáte k moři, na hory nebo za poznáním, správně sbalený kufr vám ušetří spoustu starostí. Připravili jsme pro vás přehled toho nejdůležitějšího, co byste si měli na cestu přibalit, abyste si dovolenou užili naplno a bez komplikací.
Plavky jako absolutní základ
Bez plavek se většina dovolených jednoduše neobejde. Ať už vás čeká koupání v moři, hotelový bazén nebo wellness centrum, plavky patří mezi první věci, které by měly zamířit do kufru. Ideální je vzít si alespoň dvoje, jedny na aktivní koupání a druhé na odpočinek a opalování.
Cestovní pojištění vás ochrání v nečekaných situacích
I když se na dovolenou těšíte, vždy je dobré myslet na zadní vrátka. Cestovní pojištění je základ každé cesty a může vám ušetřit nemalé výdaje i starosti. Pokryje například zdravotní péči v zahraničí, ztrátu zavazadel nebo další nepříjemnosti.
Letní šaty pro pohodlí i styl
Lehké letní šaty patří mezi nejoblíbenější kousky dovolenkového šatníku. Jsou skladné, vzdušné a snadno kombinovatelné. Využijete je během dne na procházkách i večer při posezení v restauraci. Pokud chcete cestovat nalehko a zároveň stylově, letní šaty jsou jasnou volbou.
Opalovací krém jako nutnost do každého počasí
Sluneční paprsky dokážou být zrádné i ve dnech, kdy se to na první pohled nezdá. Proto by opalovací krém neměl ve vašem kufru chybět za žádných okolností. Chrání pokožku před spálením i dlouhodobým poškozením. Důležité je zvolit správný SPF faktor a aplikaci během dne pravidelně opakovat.
Bez vhodného kufru to nepůjde
Možná to zní samozřejmě, ale právě kufr hraje při cestování zásadní roli. Kvalitní kufr by měl být odolný, lehký a dobře organizovaný, abyste měli ve svých věcech přehled. Praktické jsou i kufry s kolečky a teleskopickým madlem, které usnadní přesuny na letišti i v cílové destinaci.
Powerbanka a nabíječka pro jistotu na cestách
Mobilní telefon dnes využíváme téměř neustále. K navigaci, komunikaci i pořizování fotografií. Vybitá baterie ale může být nepříjemným problémem. Řešením je powerbanka a samozřejmě i nabíječka. Díky nim budete mít jistotu, že váš telefon vydrží fungovat po celý den, a vy nepřijdete o žádný důležitý moment.
Balení na dovolenou nemusí být stresující, když víte, co si vzít s sebou. Stačí myslet na základní výbavu, nepodcenit přípravu a přizpůsobit obsah kufru typu vaší cesty. Pak už vám nic nebrání vyrazit za novými zážitky a užít si zasloužený odpočinek naplno.