Polské Krkonoše z ptačí perspektivy: Zažijte nezapomenutelný let balónem
6. 7. 2026 – 9:35 | Komerční sdělení | Inzerce
Krkonoše milujeme snad všichni. Většina z nás ale zná především jejich českou stranu. Co takhle se letos vydat kousek za hranice, do malebného polského Karpacze, a zažít tam něco naprosto výjimečného? Zapomeňte protentokrát na klasický výšlap na Sněžku. Máme pro vás tip na exkluzivní dobrodružství, které povznese váš víkend doslova do oblak.
Výhledy, které vám vezmou dech
Polská strana hor a přilehlá Jelenohorská kotlina skrývají tajemství, která ze země jen těžko plně oceníte. Let horkovzdušným balónem za ranního svítání nebo v pozdním odpoledni nabízí zcela novou, fascinující perspektivu.
Při příznivém větru se ocitnete majestátní Sněžce tváří v tvář a pod vámi se rozprostře slavné Údolí zámků a zahrad (Dolina Pałaców i Ogrodów). Tento unikátní evropský komplex historických rezidencí, hradů a romantických parků vypadá z výšky několika set metrů jako dokonalá pohádková maketa. Ranní horský vzduch je navíc křišťálově čistý, což zaručuje fantastické podmínky pro fotografování.
Více než jen let: Tradice a noblesa
Let balónem v této oblasti není jen o samotném pohybu ve vzduchu, je to také zachování krásné a elegantní aviatické tradice. Zážitek je propracovaný do posledního detailu a vy se stáváte aktivní součástí posádky.
Po hladkém přistání na zelených loukách na vás čeká opravdový ceremoniál. Podle historických zvyklostí z 18. století projdete „křtem vzduchoplavce“ za pomoci ohně a země. Obdržíte osobní certifikát, speciální balonářský šlechtický titul a celý zážitek oslavíte společným přípitkem vychlazeným šampaňským. Je to geniální a emocemi nabitý nápad na zpestření letní dovolené, romantické zásnuby nebo oslavu výročí. Další podrobnosti, inspiraci a detailní popis toho, jak takový let probíhá, najdete přímo na blogu zde: https://www.dzikipotok.karpacz.pl/blog-cz/post/let-balonem-krkonose-atrakce-karpacz
Dokonalé zázemí pro váš prémiový víkend
Každé epické dobrodružství vyžaduje stejně tak dokonalý odpočinek. Po brzkém ranním vstávání a silných emocích v oblacích potřebujete místo, kde o vás bude skvěle postaráno.
Ideálním výchozím bodem pro vaše objevování je tříhvězdičkový Hotel Dziki Potok v Karpaczi. Tento okouzlující resort, zasazený v klidném lesním prostředí, dokonale spojuje vyhlášenou polskou pohostinnost s moderním komfortem. Po návratu z výletu se můžete prohřát v rozsáhlém SPA & Wellness centru, zaplavat si v krytém bazénu, užít si svět saun nebo uvolnit napjaté svaly při profesionální masáži. Výborná hotelová restaurace se pak postará o to, aby byl váš zážitek bezchybný i po kulinářské stránce.
Překročte letos hranice stereotypu a dopřejte si víkend, na který budete vzpomínat celý život. Polské Krkonoše už na vás čekají – a tentokrát z té nejkrásnější, nebeské perspektivy!