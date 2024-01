Turisté plánují dovolené u televizních obrazovek, Hollywood má dopad i na cestovní ruch

Loňský rok se stal populárním výběr destinací na základě zhlédnutého filmu či seriálu a v roce 2024 bude tento trend pokračovat, ukázaly průzkumy. Turisté se chtějí vcítit do kůže fiktivních hrdinů a jít po jejich stopách.

Mezi populární destinace patří novozélandský Severní ostrov. Leží tady totiž část Středozemě z kultovního fantasy filmu Pán prstenů. Po natáčení tady zůstaly charakteristické hobití nory s typickými kulatými dveřmi.

Mechem porostlé ploty ohraničují miniaturní zahrady, na nichž tito malí fiktivní venkované pěstují ve světě J. R. R. Tolkiena ovoce a další plodiny. Nachází se zde i jezero s vodním kolem a mlýnem vedle na břehu, další atrakce z filmu. Stojí tu i hostinec u Zeleného draka a dub na Konci pytle. Je to Hobitín v celé své kráse, jak ho známe z filmů. „Je to jako splněný sen, stojí to za to,“ nešetřila silnými slovy mediální konzultantka listu The National Nora, která vesničku navštívila.

Na Jižním ostrově se však nacházejí i ponuřejší kouty Středozemě. Můžete se vydat po stopách Společenstva prstenu do chladných Mlžných hor (Jižní Alpy) nebo Fargonského hvozdu, kde ožívají stromy, prastaré bytosti známé jako entové.

Popularita takzvaného set-jettingu, tedy cestování do destinací, v nichž se skutečně odehrály scény z oblíbených filmů a seriálů, začala růst minulý rok. A v roce letošním má tento trend pokračovat. Diváci se totiž chtějí ocitnout v kůži fiktivních hrdinů.

Společnost Expedia v dřívějším průzkumu pro rok 2023 zjistila, že více než polovina dotázaných se při výběru dovolené inspiruje u televizních obrazovek. K podobným závěrům došla s loňským průzkumem provedeným mezi 20 tisíci lidmi.

Po stopách svých hrdinů

Více než polovina respondentů přiznala, že si zarezervovala cestu do destinace, která se objevila v nějakém filmu či seriálu. Každý čtvrtý dotázaný tvrdil, že televizní pořady a filmy mají větší vliv na jeho cestovní plány než kdykoli předtím.

Mezi další časté inspirace turistů patří série Outlander odehrávající se na divoké Skotské vysočině či Emily in Paris (Emily v Paříži), příběh naivní Američanky ve francouzské metropoli, který se stal velice populárním hned s prvními epizodami. Dále plány turistů ovlivnila díla jako Hra o trůny (Chorvatsko), Mission Imposible (Norsko), The Crown (Velká Británie) či Wednesday (Rumunsko). Z průzkumů Expedia vyplynulo, že tento typ produkce má na turisty větší vliv než Instagram a TikTok.

Server Outlook Traveller upozornil na obrovský nárůst popularity set-jettingu v Indii. Podle průzkumu společnosti Skyscanner letos hodlá navštívit destinace z televizní a filmové produkce 94 procent dotázaných. Nutno však dodat, že lístky do těchto destinací si zatím rezervovalo jen 62 procent respondentů. Více než 42 procent respondentů touží po dobrodružství Emily Cooperové ze zmíněné série Emily in Paris. Celkem 43 procent indických turistů chce okusit královský život v Londýně, jako inspiraci totiž uvedlo sérii The Crown. Zpráva Skyscanner také uvedla, že 86 procent Indů letos hodlá udržet nebo zvýšit počet cest do zámoří.