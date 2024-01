Turisté vyhladovělí pandemií vzali oblíbené destinace útokem. Kde hrozí tzv. overturismus?

Loni se s turisty po celém světě doslova roztrhl pytel. Nejoblíbenější destinace v Itálii, Francii, Řecku i ve Spojených státech se ocitly pod takovým náporem, že musely úřady zasáhnout, aby dostaly nekonečné davy pod kontrolu. Kde byla situace nejhorší?

Turismus je jedním ze základních hnacích motorů každé ekonomiky. Obecně však platí, že se nic nemá přehánět. Návaly cizinců obtěžují místní hlukem, nepořádkem a celkovým zatížením lokálních zdrojů.

Kvalita života v těchto destinacích klesá spolu se zážitkem z pobytu u cizinců. V řadě zemí proto začali zavádět opatření proti tzv. overturismu. V popředí těchto snah stojí Nizozemsko, konkrétně tedy jeho hlavní město.

Amsterdam bojuje proti své pověsti „města neřestí“ a snaží se místo mladých cizinců, kteří tam jezdí za alkoholem, sexem a drogami, přilákat slušné turisty. Vedení města zahájilo kampaně proti opilým Britům a všem, kdo se tam jezdí loučit se svobodu. Navíc úřady zvýšily daně za některé služby v pohostinství – například ceny hotelových pokojů nebo poplatky za výletní lodě. Pokud se tedy do Amsterdamu chystáte, připravte se, že si sáhnete hlouběji do kapsy.

I přes inciativu radnice, jež zakázala kouření marihuany v pověstné čtvrti červených luceren nebo zkrátila provozní dobu nevěstinců, se očekává až 23 milionů turistů cestujících za nočním životem do roku 2025 (nepočítaje až 25 milionů těch běžných). Pokud se chcete vyhnout v tomto jinak pohádkovém městě davům, nejlepší je vyrazit právě teď, nejpozději v březnu. V případě, že je zimní počasí překážkou, jsou vhodnými alternativami k Amsterdamu města Rotterdam či Haag.

Peklo v Athénách

Hordy turistů a lidé omdlévající pod spalujícím sluncem. V souvislosti s athénskou Akropolis se kvůli vlnám veder začalo mluvit o zdravotních rizicích overturismu. Úřady zavedly rezervační systém, aby omezily denní návštěvy na 20 tisíc. Ten bude platit i letos nejen pro Akropolis, ale i pětadvacet dalších archeologických nalezišť. Davy se vyrojily i na řeckých ostrovech Santorini (Théra) a Mykonos. Dá se očekávat, že přitažlivost Řecka nenechá masy chladnými ani v roce 2024.

Pokud chcete spatřit Akropolis na vlastní oči, televize CNN ji doporučuje mimo sezónu v červenci a srpnu. Ideální období je duben a květen, kdy už bývá hezké počasí. Případně září a říjen, to už ale je klima chladnější.

Loni zasáhla Bali vlna tsunami turistů. Indonéský ostrov se stal magnetem pro cizince v roce 2010 díky komediálnímu filmu Eat, Pray, Love (Jíst, meditovat, milovat), často se tam ale cizinci chovají nevhodně, a tak úřady zakročily. Žádné vulgární nadávky, dotýkání se posvátných stromů nebo šplhání po historických památkách. Návštěvníci navíc nově budou muset zaplatit daň ve výši 150 tisíc indonéských rupií, což odpovídá asi deseti dolarům nebo zhruba dvěma stům korun.

Pokud Bali opustíte a navštívíte jiné destinace v Indonésii, ale rozhodnete se vrátit, tuto daň budete muset uhradit znovu. Nejlepší paradoxně je vyrazit na Bali během období dešťů od října do dubna, tedy kromě prosince a ledna, kdy tady „zuří“ novoroční večírky.

Každý chce být Emily

I v Barceloně loni přibylo turistů a hlavní město slunného Katalánska se také rozhodlo jednat. Zakázalo kotvení velkých výletních lodí v městských severních docích Muelle Barcelona Norte nebo ve Světovém obchodním centru. Počínaje 1. dubnem budou muset cizinci zaplatit místo 2,75 eura příplatek k pobytu ve výši 3,25 eura. Proti overturismu však budou muset úřady udělat více. Místní totiž loni turisty prostřednictvím transparentů a graffiti vyzývali k návratu domů.

Je jasné, že tohle napětí bude ještě stoupat, pokud vedení města nápor turistů urychleně nezkrotí. Stejně jako v ostatních destinacích, i Barcelona je rušná hlavně v létě, tedy v červenci a srpnu. Nabízí se tak cesta na jaře či podzim.

Miami na Floridě řeší podobný problém jako Amsterdam. V roce 2022 navštívilo tohle město rekordních 26,5 milionu turistů, kteří dohromady utratili 20,8 miliardy dolarů. Již v roce 2021 varovaly noviny The Miami Herald před jejich chováním.

Nízké ceny za letenky a ubytování kvůli pandemii lákaly cizince toužící opít se v Miami. Florida začala sledovat, jak s tímto neduhem bojují Amsterdam, Řím či Benátky, a vyzvala miamské úřady, aby zavedly podobné iniciativy. Sem patřilo omezení konzumace alkoholu a hluku v zábavních čtvrtích v nočních hodinách. Hlavní turistická sezóna v Miami začíná v lednu až dubnu. Pokud se chcete vyhnout davům a dusno s vlhkostí nejsou překážkou, ideální je vycestovat v létě.

Paříž turisté milují pro její romantickou atmosféru a smysl pro eleganci. To ještě posílil komediální seriál z katalogu Netflixu Emily in Paris. Asi nikoho nepřekvapí, že je francouzská metropole během sezóny (jaro až léto) turisty zaplavená. Francouzská ministryně cestovního ruchu Olivia Grégoireová proto loni oznámila boj proti overturismu v celé zemi. Spojila se přitom s těmi, kdo za tuto krizi částečně mohou – influencery. Ti dostali za úkol šířit povědomí o problémech overturismu.

Letos v létě je vhodné se Paříži kvůli olympijským hrám vyhnout, pokud se jich tedy nechcete přímo účastnit. Město je ale nádherné i na podzim. Pokud si však chcete užít ve Francii letní slunce, možná je čas zamyslet se nad alternativami, jako je Lyon.

Obavy o Benátky

Na sociálních sítích lidé zmiňují thajskou provincii Phuket na stejnojmenném ostrově v Thajsku jako jedno z vůbec nejúžasnějších míst na světě. Turisté opět obsazují rozlehlé pláže v houfech od roku 2022, kdy úřady zrušily pandemické restrikce.

Studie MoneyTransfers.com udělila v roce 2023 provincii první místo v overturismu. Na každého místního obyvatele podle ní připadalo 118 turistů. I oni si přitom na sociálních sítích stěžovali na znečištění a přeplněnost pláží. Úřady v tomto případě zvolily strategii, kdy chtějí lákat na pláže spíše rodiny s dětmi, příznivce zdraví a wellness a aktivní seniory. Zacílení na jiné skupiny lidí by umožnilo turistickému ruchu Phuketu prosperovat, ubylo by však hluku a znečištění.

Hlavní turistická sezóna tady začíná v listopadu a trvá do dubna. Od května do října je v Phuketu monzunová sezóna, kdy si sice pláže tolik neužijete, na druhou stranu jsou levnější letenky a není tam takový ruch.

Mosty přes kanály v italských Benátkách se doslova prohýbají pod náporem turistů. Tohle historické město s pověstnou romantickou atmosférou láká masy cizinců, kteří se často nechovají zrovna slušně, a navíc dělají nepořádek. Ještě horší to je tím, že Benátky jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. A konkrétní plány řešící tento problém se projednávají pomalu. Již před několika lety oznámily úřady poplatky pro jednodenní návštěvníky, v platnost však vstoupí kvůli zdlouhavým diskusím až letos. Turisté ve věku 15 let a více, kteří se neubytují na noc, zaplatí pět eur. Tato daň se bude vybírat pouze 29 dní, z nichž většina připadne na víkendy během hlavní sezóny od dubna do července.

Pokud se do Benátek letos chystáte, poplatkům se vyhnete mimo nejrušnější hodiny – vybírat se totiž budou mezi 8:30 až 16:00. Pokud se chcete vyhnout i davům, vhodná doba je mezi březnem a listopadem. Teploty jsou tam chladnější, ale zvládnutelné.