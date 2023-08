Dovolená bez starostí

"Bezstarostnost" - to je význam názvu pravděpodobně nejznámějšího postupimského zámku Sanssouci. Je to však také pocit, který můžete pocítit na mnoha místech města: V rozsáhlých parcích, které jsou zapsány na seznam světového dědictví UNESCO, i v živém centru města, kde se nádherné barokní fasády setkávají s lákavými vnitrobloky a mezinárodní umění se mísí s místní pouliční kulturou.

Postupimské zámky a zahrady jsou symbolem dokonalé souhry architektury a přírody. Od roku 1990 jsou součástí světového dědictví UNESCO. Hohenzollernové během staletí stavební činnosti utvářeli zářivé rezidenční město. Královské prohlášení „Tady vládnu já!“ bylo patrné všude. Výrazné budovy, široké ulice a jemně upravené zahrady demonstrovaly moc a ctižádost. I dnes si při prohlídce města můžete povšimnout chytře promyšlených vizuálních os na každém kroku.

Procházka po Ostrově přátelství | zdroj: PMSG / Julia Nimke

Celé umělecké dílo pruských architektů a zahradních umělců si můžete snadno prohlédnout také na kole. Z historického centra na něm dojedete k rozkvetlému Ostrovu přátelství (Freundschaftsinsel). Podél jezera Tiefen See projedete Babelsbergským parkem, který nechal v anglickém stylu založit kníže Pückler. Přes most Glienicker Brücke dojedete do Nové zahrady, ve které se na zámku Cecilienhof konala Postupimská konference, na níž se psaly světové dějiny.

Břeh řeky Havoly | zdroj: PMSG / Julia Nimke

A všude vás k zastavení láká voda. Na břehu řeky Havoly se dostaví příjemný pocit zpomalení. Odtud se vám také naskytne nejkrásnější pohled na Postupim a její zámeckou krajinu.

Každý, kdo navštíví hlavní město Braniborska, se zároveň vydává na cestu Evropou. Panovníci si zde plnili své sny po vzdálených zemích a vytvořili místo, které v sobě spojuje celý svět. Granátová jablka v parku Sanssouci vás přimějí snít o Itálii, cihlově červené cimbuří holandské čtvrti vám připomene Amsterdam. A v dalším okamžiku se stanete součástí pohádkového souboru ruské kolonie Alexandrovka.

Holandská čtvrť | zdroj: PMSG / Julia Nimke

Již více než 100 let oceňují historické kulisy města také hvězdy a producenti, kteří v Babelsbergských filmových ateliérech tvoří mezinárodní filmovou produkci. Není tedy divu, že Postupim jako jediné německé město od roku 2019 patří do projektu Creative City of Film UNESCO.

Tak blízko tepající metropole Berlína, a přesto tady hodiny tikají pomaleji. Naplánujte si svůj výlet do Postupimy a prožijte svůj sen o "bezstarostnosti" tedy jak se říká v Postupimy "sans souci": www.potsdam-tourism.com/en/home



