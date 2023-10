Jak se chrání Češi před komáry a klíšťaty?

Vzhledem k mírné zimě je letos letos komárů opravdu hodně, zejména blízko vody. Těžko tedy zabráníme štípnutí od komára. To je sice bolestivé, ale méně nebezpečné, než kousnutí klíštětem. To nás může mnohem pravděpodobněji nakazit dvěma vážnými nemocemi, a to klíšťovou encefalitidou a lymskou boreliózou. Druhou z uvedených nemocí ročně onemocní přibližně čtyři a půl tisíce lidí.

Existuje několik způsobů, jak se před komáry a klíšťaty chránit. Základním způsobem ochrany je prevence, např.: omezení pobytu v trávě, dlouhé kalhoty do lesa, síťky v oknech nebo použití repelentu. Je důležité si uvědomit, že žádná metoda není stoprocentně účinná a že různé druhy komárů mohou reagovat odlišně na různá opatření. zdroj: Turistika.cz Doporučujeme kombinovat více metod ochrany a vybírat ty, které jsou nejvhodnější pro vás a konkrétní prostředí. Jakou ochranu používají Češi v praxi, jaké výrobky a kde nakupují? Jaké mají zkušenosti po štípnutí komárem či kousnutí klíštětem? To zjišťoval v červenci průzkum na turistickém portále Turistika.cz. Celkem se ho zúčastnilo 203 respondentů ve věku 18 - 65+ let. Motivaci pro účast v průzkumu zajistila společnost Vitar, tradiční český výrobce vitamínových doplňků. zdroj: Turistika.cz Jaké přípravky či produkty na ochranu používáte? Nejvíce používaným prostředkem k ochraně je repelentní sprej, používá ho 91% respondentů. Zhruba o polovinu méně se jako ochrana používají síťky v oknech. Třetím nejčastějším způsobem ochrany jsou elektrické lapače a odpuzovače. V řádech jednotek případů si lidé vyrábějí ochranu sami nebo používají repelentní ponožky náramky, vitamín B či česnekové jídlo. Více druhů ochrany používá necelá polovina respondentů (42%) a více než 3 druhy ochrany používá 22% dotazovaných a to napříč věkovým spektrem. Jen necelých 6% respondentů uvedlo, že nepoužívá žádnou ochranu, polovina z nich byla ve věku 65+. zdroj: Turistika.cz Nejpoužívanější ochranou jsou repelenty. 71% dotazovaných je používá při výletu do přírody, 21% pak kdykoliv jak jen to je možné. 8% jen při cestě do exotických zemí. Více než polovina z dotázaných nakupuje repelenty hlavně v drogerii, případně i na dalších místech. Druhým nejčastějším místem nákupu jsou lékárny. V pořadí pak následují místa nákupu supermarkety a eshopy. 5% z dotázaných uvedlo, že si repelentní ochranu vyrábí samo. zdroj: Turistika.cz Z široké palety různých značek a výrobků nás zajímalo, podle čeho si lidí repelenty vybírají a jaké značky preferují. Pro téměř polovinu z dotázaných je důležitá vlastní zkušenost nebo reference. 20% si vybírá podle složení, 20% podle značky. Jen každý desátý se rozhoduje podle ceny. To jen potvrzuje, jak je zdraví a bezpečnost pro nás důležitá. zdroj: Turistika.cz Do průzkumu jsme zařadili 8 značek repelentů. Téměř polovina dotazovaných uvedla, že používá repelentem značky Predator. Na dalších místech jsou repelenty značek OFF Max (15%), Alpa Forte (14%) a Diffusil (8%). zdroj: Turistika.cz Na závěr jsme zjišťovali, zda mají respondenti nějakou špatnou zkušenost po štípnutí komárem nebo kousnutí klíštětem. Polovina uvedla nějaký zdravotní problém a 15% dotázaných muselo následně navštívit lékaře. Každý desátý má zkušenost osobní nebo v rodině s lymskou boreliózou, 2 dotazovaní onemocněli encefalitidou. Polovina dotazovaných uvedla, že špatnou zkušenost nemá, většinou i s odůvodněním, že se dobře chrání. Kontakt pro média Jiří Pilnáček, ředitel Turistika.cz, jirka@turistika.cz, 737 213 520 O Turistika.cz Zkušení turisté a cestovatelé sdílí na Turistika.cz své zážitky a zkušenosti z cest i výletů. Více než 3 500 přispěvatelů, zde přidalo 10 500 tipů na výlet, 7 140 pěších tras a cyklotras, 72 460 turistických cílů a téměř 5 000 cestopisů. Informace doplňují desítky měst a regionů aktuálními informacemi a pozvánkami. Portál Turistika.cz se dělí se svými přispěvateli o peníze z reklamy, která se zobrazí u jejich příspěvků. Rozdělil tak mezi ně už 1 309 000 Kč. Více na www.turistika.cz. Každý rok hledá inspiraci pro své výlety či dovolené na Turistika.cz přes 4 500 000 lidí. VITAR je tradiční český výrobce vitamínových doplňků, jednička na trhu v oblasti doplňků stravy v obchodních řetězcích a drogeriích v Česku a na Slovensku. Vitaminy, minerální látky a další užitečné produkty nabízíme i v lékárnách a vyvážíme je také do téměř 40 zemí světa. Více na www.vitar.cz.