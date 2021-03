Pod 7 kilo aneb Co si sbalit na dovolenou s batohem na zádech?

Cestování na vlastní pěst a jen s batohem na zádech je plné náhodných setkání, nečekaných odboček a zážitků, které ve vzpomínkách jen tak nevyblednou. Ať už vyrazíte jen k našim slovenským sousedům, nebo chcete projít křížem krážem celou Asii, s našimi praktickými tipy si batoh na takový nezapomenutelný výlet sbalíte levou zadní.

Vybavte se správným batohem

Ostřílení baťůžkáři by zvládli s batohem na zádech i cestu kolem světa. A co je klíčem úspěchu? Správný batoh. Při jeho výběru proto mějte na paměti, že ho budete mít na zádech od rána do večera. Měl by být proto ušitý z odolných materiálů a mít kvalitní zádový systém, díky kterému vás nebudou bolet záda už po pár kilometrech. Při cestování také oceníte praktické kapsy nebo přístup do batohu i z boku. Jakmile totiž zjistíte, že to, co zrovna potřebujete, je na samém dnu batohu, je tahle vychytávka k nezaplacení.

Tip: pokud jste na vintage cestování, zabalte se do stylového starého kufru.

Co sbalit do kosmetické taštičky?

Všechny ty kosmetické lahvičky, tuby a kelímky v batohu hravě zaberou i třetinu místa. Zubní pastu, kartáček a ručníky sice nezmenšíte, všechny ostatní hygienické nezbytnosti ale snadno nahradíte multifunkčními produkty, jako jsou tuhé šampony, mýdla, univerzální krém nebo vlhčené ubrousky. Co se týče lékárničky, záleží na tom, kam cestujete. Vždy je ale rozumné mít v batohu minimálně pár náplastí, prášky proti bolesti, zažívacím potížím a propolisový sprej, který zastoupí dezinfekce i repelentu.

Funkční a univerzální oblečení je základ

Minimalismus. To je při balení na cesty s batohem na zádech pravidlo číslo jedna. A při výběru oblečení to platí dvojnásob. Do teplých krajin si vystačíte s málem, pokud ale vyrážíte do míst, kde je nevyzpytatelné počasí, vsaďte na funkční oblečení a vrstvení. V obou případech je důležité vzít si s sebou kousky, které jsou lehké, příjemné na tělo a rychle schnou.

Krom výše zmíněných základních potřeb se na cestách neobejdete bez powerbanky a na dlouhé treky přírodou sáhněte po solární verzi. Pokud navíc vyrážíte na jiný kontinent, bude se vám hodit i redukce na tamní elektrické zásuvky. A nakonec si nezapomeňte sbalit sluchátka, nabíječky, bezpečnostní kapsu na doklady a peníze.