Přijeďte a nadýchejte se čerstvého vzduchu v Sasku

Krásné Sasko nejlépe poznáte pěšky nebo na kole. Pestrou krajinou vede nespočet turistických a cyklistických tras a všude se najdou také náročné trasy pro horská kola. Pro každého je tu něco: Vodní plochy kousek od Labe, výšiny v Saském Švýcarsku nebo mírné kopce Fojtska. Představíme Vám nejkrásnější cíle Vašich cest. Tak kdy dorazíte?

Na hoře Schwartenberg | zdroj: Thorsten Günthert

Aktivně v Přírodním parku Žitavské hory

V Přírodním parku Žitavské hory zažijete nezapomenutelné momenty a zapomenete na každodenní stres. Nazujte si se svým parťákem pohorky a zdolejte Hornolužickou horskou trasu. Na horách Luž (Lausche), Hvozd (Hochwald), Töpfer nebo jedné ze skal, určených k horolezectví, budete odměněni dechberoucími výhledy. Celá rodina si může užít společné dobrodružství v kamenné zoo v Přírodním Parku Žitavské hory. Cestou po všech třech vyznačených turistických trasách můžete obdivovat pískovce v podobě zvířat a během letních dní se můžete svlažit v jednom z řady koupališť.

Jezdíte raději na kole? Objevte region tří zemí nebo se vydejte na cyklostezku Ondra-Nisa. Milujete adrenalin? Vyhoupněte se na horské kolo a překonejte stoupání a pestré sjezdy, při kterých se jistě zapotíte.

Přírodní Park Žitavské hory | zdroj: Philip Ruopp

Přírodní Park Žitavské hory | zdroj: Philipp Herfort

Cyklotrasa Blockline - dobrodružství na kole pro celou rodinu

Líbí se vám volnost a dobrodružství jako v Kanadě nebo na Novém Zélandu? V Sasku rodiny jezdí na etapy po 140 km dlouhé cyklotrase BLOCKLINE!

Dobrodružná cyklotrasa pro horská kola BLOCKLINE leží v trojúhelníku mezi Seiffenem, Muldou, Altenbergem a Holzhau, nedaleko českých hranic, a je určená pro sportovně založené rodiny s dětmi od osmi let. Na třech vzrušujících okruzích od 50 kilometrů a mini smyčkách od 20 kilometrů čeká malé i velké cyklisty skvělý pocit nekonečné svobody v nádherných Krušných horách. Obrovské, dechberoucí dřevěné portály ukazují cestu k působivým panoramatům, jedinečným skalním útvarům, krásným horským loukám a idylickým potokům.

Blockline | zdroj: Philip Ruopp

Podél Labe za turistickými lákadly Saska

Labská cyklostezka patří k nejatraktivnějším, nejpestřejším a nejoblíbenějším cyklostezkám v Evropě. V Sasku jsou jejími kulisami překrásné Drážďanské Polabí a Saské Švýcarsko.

V Drážďanském Polabí poznáte nejen kolébku Saska, barokní zámky jako jsou Moritzburg a Pillnitz nebo známé hlavní město Saska Drážďany. Míšni se dostává světového věhlasu díky míšeňskému porcelánu. Co možná překvapí: Nachází se zde také stovky let starý vinařský region! Nezaměnitelná kulturní krajina saských viničních stezek fascinuje svými panskými a útulnými vinařstvími, malebnými místy jako je Radebeul a středomořskou atmosférou.

Mimořádný, to je to správné slovo pro podivný, avšak jedinečný skalní svět Národního parku Saské Švýcarsko. To je ideálním cílem pro pěší turisty, horolezce, cestovatele za kulturou a pro cyklisty na Labské cyklostezce. Kam oko dohlédne, všude kolem se tyčí nápadné stolové hory a volně stojící pískovcové skály. K zajímavostem, jako je skalní most Bastei nebo pevnost Königstein vede rozsáhlá síť tras. Údolím, které je bohaté na soutěsky, se vine Labe jako modrá stuha kolem městeček jako Pirna nebo Kneippovo lázeňského města Bad Schandau.

Drážďany | zdroj: Rainer Weisflog