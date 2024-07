Proč se vyplatí připojištění auta před cestou do zahraničí?

Plánujete letní dovolenou v zahraničí a jedete autem? Nebo si snad plánujete půjčit vozidlo přímo na místě? Ať už je vaše situace jakákoliv, připojištění auta na dovolenou je rozumný krok, který vás může ochránit před nečekanými nepříjemnostmi a dodatečnými náklady. Ukážeme vám, proč byste neměli podceňovat pojištění auta před dovolenou.

Krytí škod v nečekaných situacích

Ať se vydáte na dovolenou kamkoliv, cesta autem je vždy spojená s určitými riziky. Může se stát nehoda, porucha, nebo vám můžou auto ukradnout. Připojištění auta na dovolenou vám zajistí finanční podporu v případě nečekaných situací. Klasické povinné ručení totiž obvykle nepokryje všechny náklady spojené s nehodou nebo poruchou v zahraničí.

Asistenční služby i v zahraničí

V rámci pojištění auta na dovolenou často získáte přístup k asistenčním službám, které vám pomohou řešit problémy na cestách. Tyto služby mohou zahrnovat: odtah vozidla, náhradní vozidlo, pomoc při ztrátě klíčů nebo při poruše vozu. Asistence v rodném jazyce a podpora 24/7 vám ušetří mnoho starostí a času.

Připojistěte si i auto z půjčovny

Pokud si plánujete půjčit vozidlo v zahraničí, doporučujeme jeho připojištění nad rámec pojištění v půjčovně. Půjčovny aut totiž často nabízejí základní pojištění, které však může skrývat vysokou spoluúčast a nemusí tak pokrýt všechny škody. Připojištění auta z půjčovny vám poskytne větší jistotu a ochranu před neočekávanými výdaji.

Náhradní doprava či ubytování na účet pojišťovny

Připojištění kromě opravy či odtahu nepojízdného vozidla může obsahovat také přistavení náhradního vozidla, náhradní ubytování po cestě, případně úhradu nákladů za náhradní dopravu (vlak, autobus).

Právní asistence

Dalším důležitým aspektem připojištění auta na dovolenou je právní asistence. V případě nehody v zahraničí můžete čelit složitým právním otázkám a potřebovat právní pomoc v cizím jazyce. Připojištění často zahrnuje i právní asistenci, která vám může pomoci řešit spory nebo právní problémy, ať už jde o odpovědnost za škodu nebo právní nároky ze strany třetích osob.

Správně pojištěné auto: Klidně prožitá dovolená bez nervů

Mít správně pojištěné auto znamená klidné spaní a možnost užít si dovolenou naplno. Nemusíte se obávat, co by se stalo v případě nehody nebo jiných problémů na cestě. Vědomí, že máte krytí pro případ nečekaných událostí, vám umožní plně se soustředit na relaxaci a zábavu během dovolené.

Sjednejte si připojištění z pohodlí domova

Kvůli připojištění vozu před dovolenou nemusíte nikam chodit. Připojištění auta na dovolenou sjednáte online z pohodlí domova.

Investice v řádu pár stovek do připojištění auta před cestou do zahraničí je krokem, který může výrazně přispět k vaší pohodě a bezpečnosti na dovolené. Nezapomínejte, že nehody a problémy se mohou stát kdykoliv a kdekoliv, a být na ně připraven může ušetřit mnoho starostí i peněz. Zvažte proto připojištění auta před dovolenou a vyberte si to nejlepší řešení pro vás.