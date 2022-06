Rodinná dovolená v Sasku – trávit čas společně je to nejlepší, co může být!

Rodinné výlety jsou nejlepší. Pro Sasko pak srdcovou záležitostí a náležitě si je tam užijete.

Rodinné výlety jsou nejlepší. Sousední stát Sasko má pro tento typ dovolené mnoho vhodných nabídek. Rodinná přívětivost je zde totiž srdcovou záležitostí. Značka „Rodinná dovolená v Sasku“ slibuje bezstarostný pobyt. Znamená to kvalitu a vstřícnost k rodině. Všech téměř 150 značkových partnerů, mezi které patří ubytování, zařízení pro volný čas a místa vhodná pro rodiny, je pravidelně kontrolováno.

Zábavu a dobrodružství nabízí největší východoněmecký zábavní park Belantis poblíž Lipska, který nabízí jízdy a atrakce i pro ty nejmenší. Velmi blízko tohoto parku se nachází jezerní oblast Leipziger Neuseenland, která je rájem pro zábavu při koupání a vodní sporty. V samotném Lipsku naleznete jednu z nejznámějších zoologických zahrad v Evropě, jejíž návštěva je nutností. Celkem 850 druhů zvířat v obrovských výbězích, dětská hřiště a výlet lodí skrze obří tropický skleník „Gondwanaland“ činí pobyt nezapomenutelným.



Zábavní park Belantis nedaleko Lipska | zdroj: Adam-Kumiszcza-leipzig-travel



Poslechněte si řev dinosaurů, zažijte sopečnou erupci a projděte se „Jurským světem“ v nejslavnějším německém parku pravěkých ještěrů v Saurierparku v Budyšíně. Nedaleko navíc můžeme doporučit Lužickou jezerní krajinu, kde se můžete koupat i vydat na jednu z mnoha stezek na kole.

zdroj: Saurierpark

Několik kroků přes padací most a jeden další přes mohutnou hradní bránu – tak jednoduchá je cesta do minulosti. Největší příběhy se často skrývají za silnými zdmi. Jako například i u známého zámku Moritzburg, kde byl natočen slavný film „Tři oříšky pro Popelku“. S interaktivním HistoPadem se můžete vydat na velkolepou objevnou virtuální prohlídku skrze tento zámek a také můžete virtuálně navštívit zámek Albrechtsburg v Míšni. A jedna velmi milá zpráva – celou virtuální tour můžete absolvovat také v češtině!



Zámek Albrechtsburg | zdroj: Dorit Günter

Další vzrušující multimediální zážitky nabízí ZwingerXperience a FestungXperience v Drážďanech. Prostřednictvím inscenace virtuální reality umožňují vzrušující cestu časem do jejich historie.

Malé i velké objevitele nadchne hrad Scharfenstein v Krušných horách, který je zaměřen výhradně na rodiny s dětmi.

Ještě větší pohodu si můžete užít nedaleko odtud v největším volnočasovém parku Sonnenlandpark Lichtenau u Chemnitzu: V dubnu zde byl v komplexu parku otevřen zbrusu nový hotel.

Pokud ale toužíte po ještě větší akci a vzrušení, zážitek spojený s adrenalinem v Sasku také najedete. BLOCKLINE v Krušných horách je novinkou – na sportovně založené rodiny s dětmi od 8 let čeká dobrodružná trasa pro horská kola. Na třech vzrušujících trasách poznáte nejen krásnou přírodu, ale také, jak krásný může být aktivně prožitý volný čas.

Blockline | zdroj: TVE Felix Meyer

Každý, kdo se vydá v okresu Vogtland na objevitelskou cestu, objeví něco jedinečného - nad i pod zemí. V dračí jeskyni Syrau najdete křišťálově čistá jezera, jedinečné hliněné útvary a krápníky. V zábavním parku Plohn strávíte den plný zážitků díky více než 80 atrakcím. Následně se můžete ochladit v nedaleké údolní přehradě Pöhl.

zdroj: Tisková zpráva

zdroj: Tisková zpráva

zdroj: Tisková zpráva

Drážďany a Saské Polabí – perfektní výlet pro celou rodinu

Region Drážďany a Saské Polabí skrývá spoustu zajímavých atrakcí pro malé i velké! Rodiny s dětmi velice rády navštěvují Muzeum dopravy v Drážďanech, které zaujme poutavými výstavami a exponáty. Stejně oblíbené jsou jízdy historickými, ale stále funkčními úzkokolejnými soupravami Lößnitzgrundbahn a Weißeritztalbahn. Drážďanský park Großer Garten neboli Velká zahrada láká rodiny svojí ZOO a nostalgickou zahradní železnicí. Do města Radebeul zve na „dobrodružství na divokém západě“ Muzeum Karla Maye a ve Freitalu na hosty čeká volnočasový park Oskarshausen. Víkend plný objevování a zábavy garantován!

Pro více informací navštivte: www.visit-dresden.travel/cs/drazdany-a-polabi-zabavne-programy-pro-rodiny/

Muzeum Karla Maye v Radebeul | zdroj: Karl-May-Museum Radebeul

Volnočasový park Oskarshausen | zdroj: Oskarshausen GmbH Freital

Obdivujte, zažijte a pochopte v Muzeu dopravy

Muzeum dopravy na náměstí Neumarkt své hosty vezme na dobrodružnou cestu časem. Impozantní lokomotivy, elegantní historické vozy, dobrodružné létající stroje a nádherné modely lodí zvou k objevování, experimentování a zábavě: Nasedněte na vysoké kolo, do kabiny strojvedoucího lokomotivy nebo sledujte více než 200 lokomotiv a vagonů, které se pohybují po více než 300 m² velkém modelu železnice. A děti ve věku od 3 do 6 let se naučí první dopravní značky, když se projedou na dráze pro autíčka.

Český audioprůvodce Vás vezme na digitální objevovací prohlídku k těm nejvýznamnějším exponátům. Prohlídky v češtině jsou možné po předchozí rezervaci.

Více na: www.verkehrsmuseum-dresden.de/cs

zdroj: Oliver Killig

Muzeu Dopravy | zdroj: Jan Gutzeit

"Zblízka a všemi svými smysly - Vzrušení v zemi před časem"

Dokážete si představit, jak naše Země vypadala před 100 miliony let? Tehdy dinosauři vládli zemi, mořím a nebi. Ponořte se s námi do dávného světa a objevte více než 200 dinosaurů v dinoparku Saurierpark u města Budyšín.

Skutečné vzrušení čeká na velké i malé fanoušky dinosaurů v zapomenutém světě. Ale buďte opatrní, možná za stromem číhá tyranosaurus! Čeká zde také nová výzkumná laboratoř – není ale pro slabé povahy!

Na své si zde přijdou nejen kamarádi dinosaurů. V dinoparku můžete lézt, klouzat se a mnoho dalšího: Zábavné dobrodružné stanice, restaurace, která není vůbec pravěká a vzrušující herní světy dělají z návštěvy dinoparku nezapomenutelný zážitek.