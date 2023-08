Sasko láká na exotická zvířata, romantické zámky a moře prolézaček

První cesta Šiklových vedla přímo na sever. Lázeňská oblast Ojvín (německy Oybin) leží přímo mezi dvěma hraničními výběžky, nedaleko místa, kde se sbíhají české, německé a polské hranice. Jejich pozornost upoutala tamní stolová hora, na níž se nacházejí ruiny hradu a kláštera. Původní plán byl na ni vyjít, ale prosazený byl pohodlnější autovláček. Ušetřenou energii pak všichni spálili procházením hradních ruin a prohlídkou kláštera, který nechal vybudovat Karel IV. Odpoledne se kluci s Ondřejem vydali objevit další zážitky z vagónu malé železnice – úzkokolejky poháněné parní lokomotivou z Oybinu do Jonsdorfu. Po celém dni se ubytovali v Trixi Ferien Park, který nabízí celoroční zábavu pro děti i dospělé včetně možnosti celoročního venkovního koupání.

Žitavská úzkokolejka poháněná parní lokomotivou, Oybin | zdroj: TheŠikls

Druhý den po snídani Šiklovi opět nastartovali auto, projeli kolem nejvýchodnějšího bodu Německa a zamířili do pozoruhodného stromového městečka Kulturinsel. Rozkládá se na úctyhodných 5 hektarech, zaplněných desítkami dřevěných domečků, lávek, prolézaček a skluzavek. Jak poznamenala Kamila ve videu z cesty na YouTube kanále The Šikls, je to ideální svět pro děti od čtyř let. Starší Elliot, bráška Levi i malá Auri si tu dokázaly hrát celé hodiny.





Odpoledne zamířili do města Görlitz s vyhlášenou historickou zoologickou zahradou, zaměřenou na ochranu přírody. Tierpark Görlitz se ukázal jako dokonalé místo pro rodinnou návštěvu. Zdejší péče o zvířata je zde více než příkladná. V areálu Šiklovi dokonce narazili na jedinou rekonstrukci tibetské vesnice v Evropě, kam ZOO soustřeďuje středoasijská zvířata. Zajímavou atrakcí byl už sám o sobě tibetský mnich v červené kutně.

Protože zvířat nemají děti nikdy dost (a rozhodně nemusí být živá), další den se všichni vydali za ještěry. Fantastický Saurier Park se nachází kousek od Budyšína a jedná se o největší park pravěkých ještěrů v Německu. Má obrovskou rozlohu a působí neuvěřitelně přirozeně. Jak zmiňuje Kamila ve videu, rozhodně jeden z nejhezčích dinoparků, který měli možnost vidět. Plastičtí ještěři se schovávají mezi stromy, pokřikují na sebe a Ondra dokonce narazil na mrtvolu jednoho z nich, na které si zjevně už dříve pochutnával jiný imaginární dravec. Část parku je upravena ve stylu druhohor a Elliot si chození po neobvyklém terénu zamiloval. Kamilu pak zaujal interaktivní les, kde se co chvíli něco šustlo, chvěla se zem nebo na ni z křoví cosi prsklo. Někdy to působilo až lehce strašidelně. Dětské skluzavky a prolézačky však nakonec vždy obrátí každou starost v dobré.

Saurier Park | zdroj: TheŠikls

Plni prehistorických fantazií se Šiklovi vydali směr Drážďany, kde je čekal poslední den programu. Cestou se ale ještě zastavili na Moritzburgu – romantickém zámku, na kterém se točily například velmi známé Tři oříšky pro Popelku. Sám zámek je opravdu nádherný, ale za podrobnější návštěvu stojí i jeho zahrady a krásně upravené okolí, včetně dost nečekaného majáku. Přitom po moři ani vidu. Třetí den zakončili Šiklovi již přímo v Drážďanech. V podvečer si užili projížďku parní lodí s krásným výhledem na historické památky podél břehu. Večer se již ubytovali v hotelu Elbflorenz a načerpali síly na jejich poslední den na cestě po Sasku.

Zámek Moritzburg | zdroj: TheŠikls

Drážďany jsou zajímavé a krásné, i když už jste tam byli určitě všichni předtím mnohokrát. První zastávku v Drážďanech Šiklovi nasměrovali do Německého muzea hygieny, které se nachází nedaleko drážďanského kostela Frauenkirche. Hlavním důvodem bylo umístěné dětské muzeum Svět smyslů, kde si Elliot, Levi i malá Auri vyzkoušeli spoustu zábavných a důmyslných instalací, které jim pomohly poznat všechny smysly více do hloubky. Příjemné bylo, že vedle německých a anglických textů byly všude k vidění i popisky v češtině.

Nádvoří Stallhof, Drážďany | zdroj: TheŠikls

Hned vedle Německého muzea hygieny se nachází rozhlehlá zahrada Grosser Garten, kterou si Šiklovi s dětmi projeli místním vláčkem, a tak ušetřili poslední síly na cestu zpět do České republiky. Drážďany toho pochopitelně mohou nabídnout rodinám s dětmi ještě mnohem víc ale čas rodiny Šiklů na výletě po Sasku již byl u konce.

Projížďka vláčkem v Grosser Garten, Drážďany | zdroj: TheŠikls

