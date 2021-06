Top 5 nejlepších tras pro horská kola u Lago di Garda

"Lago di Garda je Mekkou horských kol." Těmito slovy Ulrich Stanciu, známý německý novinář a redaktor časopisu Bike a nové EMTB, považovaný za jednoho z otců horských kol v Evropě, zdůrazňuje intimní spojení mezi tímto sportem a největším italským jezerem.

Garda Trentino a kolo mají hluboké pouto odjakživa. Na dvou kolech se zdá, že krásy kolem nás mohou mnohem víc vyniknout, jakoby s každým šlápnutím bylo možné lépe zachytit každou terénní nerovnost, každý “nedosažitelný” vrchol hory.

Již v roce 1989 “Uli” pochopil, že Lago di Garda je ideálním místem k objevování na horském kole! A právě on, díky hlubokým znalostem o každé cestě Gardy Trentino, pro nás sestavil tuto TOP 5 bikových tras, které rozhodně musíte absolvovat s vaším MTB!

Zde je seznam nejoblíbenějších tras podle Uli Stanciu pro cyklisty a E-bikery

1. Ponale

Panoramatická tour, v Evropě nejkrásnější, stoupání a sladký finish v Pregasina s nádhernou vyhlídkou na severní část jezera Garda.

Po příjezdu do Pregasina najdeme různá místa s občerstvením, také zde nás čeká dechberoucí výhled na Torbole a Riva del Garda a můžete se rozhodnout, zda se vrátíte stejnou cestou nebo protáhnete jízdu mezi Passo Rocchetta a Bocca Fortini až do Lado di Ledro nebo kolem známého Tremalzo.



2. Marocche di Drena

Nenáročná túra po polní cestě přes Arco a na úpatí impozantních skalních stěn, které lemují údolí Sarca až do Pietramurata: takto dojdeme až do Lago di Cavedine. Můžete se vrátit po cyklostezce, která vede přes Marocche di Dro, lunární krajinu, kterou charakterizují obrovské kameny a drobné oblázky, bizarní směs monolitů, které tu zbyly po poslední době ledové.



3. Valle dei Molini

Stoupání po poměrně strmém chodníku až do Deva: odtud se můžete dostat do Tenno přes romantické Valle (údolí) dei Molini a potom opět dolů k přejezdu Volta di No s výhledy na Lago di Garda z výšky. Dále se sjíždí z Volta di No do Riva del Garda a jede se přes řady vinné révy a další přírodní krásy.

Abychom zvládli tuto trasu charakterizovanou nádhernými výhledy na vinice, je pořeba mít dobrou fyzickou průpravu a dobrou jízdní techniku.

Strmé svahy jsou převážně vhodné pro E-MTB.



4. Bike festival Marathon ronda piccola

Opravdová klasika mezi všemi trasami na Lago di Garda. Nádherné stoupání přes Tenno a Calvola po polních cestách a několika asfaltových úsecích až do San Giovanni al Monte. Pohádkové výhledy na Valle del Sarca a na jezero, výborné jídlo v San Giovanni a pak sjezd z kopce po cestách časově náročných a obtížných až do Riva del Garda.

Vzhledem k výškovému rozdílu 1450 m se zde vyžaduje dobrá fyzická kondice, ale sjezd je potom mnohem veselejší a bohatě vám splatí veškeré vynaložené úsilí!



5. Monte Creino

I toto je další “klasika”, trasa na Monte Velo, navržena jako velmi chutná varianta procházející přes monte Creino. Překrásné panorama nad jezerem po relativně dlouhém stoupání po polní cestě přes Pianaura a Carobbi až do Santa Barbara a potom středně obtížný sjezd přes les do Bolognano, nebo pokud se rozhodnete čelit náročnému sjezdu, přes Maso Naranch do Nago. Túra, která vyžaduje skvělou fyzickou i technickou kondici.

zdroj: Lago di Garda Trentino

Toto je naše TOP 5! To jest pět nevšedních tras ideálních pro horská kola a E-mtb a pro všechny milovníky dvou kol, doporučených velkým znalcem, ale především zaníceným bikerem, jakým je Uli Stanciu!

Až je pokoříte, nezbude vám nic jiného než…. zkusit pak i všechny ostatní! Ne nadarmo se říká, že Garda Trentino je všelékem na fyzickou kondici!

Pro více informací: www.gardatrentino.it