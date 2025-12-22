Výkon bez kompromisů: Technická dokonalost v zimní kolekci Hannah
Zimní hory vyžadují vybavení, které funguje jako spolehlivý systém ochrany. Nová kolekce české značky Hannah byla vyvinuta s důrazem na rovnováhu mezi odolností materiálů a naprostou volností pohybu. Kombinace moderních technologií a promyšlených střihů zajišťuje dokonalý komfort a tepelnou stabilitu i v tom nejnáročnějším horském terénu.
Ochrana i v náročném počasí
Vysokohorské prostředí je typické svými rychlými změnami. Ráno vás může přivítat mráz a slunce, ale během pár hodin se na hřebenech zvedne vítr a začne hustě sněžit. Právě pro tyto situace je navržena dámská bunda Hannah Ritta. Její základ tvoří membrána Resstex 10 000, která funguje jako chytrý štít – nepropustí vlhkost ani vítr dovnitř, ale zároveň dovoluje tělu přirozeně dýchat a odvádět přebytečné teplo ven.
Uvnitř bundy najdete izolační výplň Duratherm Classic. Její velkou výhodou je, že si zachovává své hřejivé vlastnosti i ve vlhkém prostředí. To oceníte zejména ve chvíli, kdy se do bundy opře mokrý sníh. Aby bunda zůstala lehká a funkční po celý den, je její povrch ošetřen speciální úpravou, která vodu a nečistoty doslova odpuzuje. Celkový koncept doplňují praktické prvky, jako jsou podlepené švy, větrání v podpaží pro lepší termoregulaci a promyšlený ženský střih, který skvěle sedí a neomezuje při lyžování.
Konstrukce stvořená pro pohyb
Při rychlé, sportovní jízdě nebo během objevování neprošlapaných cest ve volném terénu je nejdůležitější, aby vás výbava nijak neomezovala. Pánský model Hannah Scoty sází na anatomicky tvarované rukávy. Ty jsou navrženy tak, aby se bunda při pohybu pažemi nevyhrnovala a vy jste měli stále chráněná bedra i záda.
Stejně jako u dámského modelu, i zde hraje hlavní roli membrána Resstex, která spolehlivě odolá sněhu při pádu i prudkému nárazovému větru na vrcholu hor. Uvnitř se o tepelnou ochranu stará osvědčená izolace Duratherm. Bunda je vybavena vším, co aktivní lyžař potřebuje: od sněhového pásu, který brání vniknutí sněhu pod oblečení, až po speciální kapsy na skipas a lyžařské brýle. Každý detail je zde podřízen tomu, abyste se mohli soustředit jen na svou jízdu.
Budoucnost je v lehkosti
Moderní outdoor směřuje k tomu, aby oblečení bylo co nejlehčí a přitom maximálně hřálo. Skvělým příkladem tohoto trendu je bunda Taya Hoody. Je postavená na revoluční výplni Sorona® Aura. Bunda je díky ní lehká, skvěle sbalitelná a má výborné termoregulační schopnosti. Svrchní materiál Airlite je navíc velmi hustě tkaný, takže výborně chrání proti větru, i když je bunda na dotek tenká.
Díky této konstrukci je Taya Hoody nesmírně univerzální. Můžete ji nosit samostatně jako lehkou bundu v mrazivých a suchých dnech, nebo ji v extrémních mrazech využít jako zateplovací vrstvu pod membránovou bundu. Je to kousek, který nijak nebrání v pohybu a díky vodoodpudivé úpravě zvládne i nečekanou přeháňku nebo sněžení.
Důraz na detail
Zimní kolekce Hannah ukazuje, že technické parametry a design mohou jít ruku v ruce. Není to jen o výběru materiálů, ale o tom, jak spolu jednotlivé prvky spolupracují.
Od voděodolných zipů až po střihy kapucí, které jsou kompatibilní s helmou. Vše je vymyšleno tak, aby vybavení bylo vaším partnerem, na kterého se můžete stoprocentně spolehnout. Na svahu totiž o vašem zážitku rozhoduje právě i to, jak dobře se ve své výbavě cítíte.