Výmar – město německých klasiků

Součástí komplexu světového dědictví UNESCO " Klassisches Weimar " je dvanáct výmarských památek. Na tak malé město je to poměrně hodně. To, že komplex vůbec vznikl, je z velké části zásluha jedné ženy, vévodkyně Anny Amálie. Ta do Výmaru přišla ve svých 16 letech, aby se provdala za vévodu. V 19 letech už byla vdovou, matkou dvou dětí a regentkou vévodství. Tato dáma milující umění přivedla na výmarský dvůr velké myslitele a podporovala umění, hudbu a literaturu. S ní začal výmarský "zlatý věk".

Její jméno nese nejznámější památka světového dědictví ve Výmaru – Knihovna vévodkyně Anny Amálie. Obsahuje přibližně 1 milion historických svazků. Mezi návštěvníky knihovny je nejoblíbenější nádherný rokokový sál. Od roku 2022 je zde umístěna také výstava o renesančním malíři Lucasi Cranachovi. Zámecký park Tiefurt | zdroj: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha / Marcus Glahn Výmar je známý také jako město zahrad. Patří k nim romantický park na řece Ilm i okrasné zámecké zahrady zámků Belvedere, Tiefurt a Ettersburg. Posezení v zahradě domu Kirms-Krackow | zdroj: Thüringer Tourismus GmbH / Gregor Lengler Zasvěceným tipem je dům Kirms-Krackow. Zvenčí spíše nenápadný městský dům na ulici Jakobstrasse 10 nabízí nevšední pohled do měšťanské domácnosti z 19. století. V biedermeierovské zahradě se můžete procházet mezi kvetoucími altánky a barevnými květinovými záhony. Biedermeierovská zahrada domu Kirms-Krackow | zdroj: Thüringer Tourismus GmbH / Gregor Lengler Výmar je také městem básníků Goetha a Schillera. Milovníci jejich děl si zde přijdou na své při návštěvě soukromých domů a archivů. A kromě světového dědictví, které ve Výmaru najdete opravdu na každém rohu, okouzlí městečko také svou lehkou a uvolněnou atmosférou, kde se v útulných kavárnách nebo zahradních restauracích všední život vytrácí a dostavuje odpočinek. Goetheho zahradní domek v parku u řeky Ilm | zdroj: Thüringer Tourismus GmbH / Gregor Lengler Dům Johanna Wolfganga von Goethe na náměstí Frauenplan | zdroj: Thüringer Tourismus GmbH / Gregor Lengler Náš tip na letní měsíce: Od června do září každoročně město i jeho zahrady ještě více oživí akce "Výmarského léta". Série akcí, jako je Výmarské varhanní léto v kostele svatého Petra a Pavla (součást světového dědictví UNESCO) nebo Tiefurter Montagsmusiken, dokreslují příjemnou letní atmosféru malé kulturní metropole. Výmarské léto, koncert sboru u Římského domu v parku u řeky Ilm | zdroj: Thüringer Tourismus GmbH / Christiane Würtenberger CMR