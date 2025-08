Cestování nalehko: Jak 3D tisk mění balení a vybavení na míru

4. 8. 2025 – 11:46 | Komerční sdělení | Inzerce

Cestování s minimem zavazadel už není jen výsadou extrémních dobrodruhů. Díky moderním technologiím, jako je 3D tisk, si dnes může každý navrhnout vlastní ultralehkou výbavu přesně na míru.

Méně je víc – to platí dvojnásob, když se snažíte sbalit batoh na hory, vícedenní roadtrip nebo pracovní pobyt na druhém konci světa. Minimalistické cestování už dávno není výstřelkem, ale životním stylem. A moderní technologie, jako je 3D tisk, posouvají lehkost cestování na zcela novou úroveň. Co všechno si dnes můžete nechat vytisknout na míru a jak vám s tím může pomoci česká firma 3Dees?

Když každý gram rozhoduje

Ti, kdo se někdy pokoušeli nacpat vše potřebné do příručního zavazadla, vědí, jakou hodnotu má každý ušetřený gram. S 3D tiskem můžete navrhnout vlastní výbavu, která bude nejen lehčí než komerční alternativy, ale hlavně přesně padnoucí. Karabiny, skládací příbory, držáky na telefon, háčky do stanu, mini stojánky, organizéry do batohu, náhradní součástky – to všechno může vzniknout přesně podle vašich potřeb.

Ať už jste outdoorový dobrodruh, digitální nomád nebo prostě jen nemáte rádi zbytečné věci navíc, 3D tisk vám umožní sbalit si chytře a efektivně.

Výbava na míru? S 3Dees žádný problém

3Dees.cz je lídrem v oblasti průmyslového 3D tisku v České republice. Vedle spolupráce s výrobními firmami nabízí své služby i jednotlivcům, kteří hledají kvalitní, odolné a personalizované výtisky. Stačí mít jednoduchý návrh – třeba i jen nápad nebo skicu – a odborníci z 3Dees vám pomohou vytvořit plně funkční komponenty na míru.

Využít můžete i existující databáze volně dostupných 3D modelů, které lze snadno upravit podle vlastních preferencí. Chcete příbor s vlastním logem? Nebo úchyt na kameru, který přesně pasuje na váš batoh? S 3D tiskem žádný problém.

Odolné materiály do každého terénu

Zapomeňte na křehké výtisky z domácí tiskárny. 3Dees pracuje s profesionálními technologiemi jako HP Multi Jet Fusion nebo Stratasys FDM, které umožňují tisk z odolných průmyslových materiálů. Například nylon (PA 12) zvládne mechanickou zátěž, vlhkost i UV záření – ideální na výlety, přechody hor i měsíční pobyt v Asii.

Díky kombinaci odolnosti a nízké hmotnosti je 3D tisk ideální volbou pro ty, kdo cestují nalehko, ale nechtějí dělat kompromisy ve funkčnosti.

Příběh z praxe: Minimalista s 3D výbavou

Marek, freelancer a fotograf na volné noze, se na své cesty po Evropě vždy balí s minimem věcí. Letos si s pomocí 3Dees navrhl a vytiskl sadu drobného příslušenství: lehkou karabinu na foťák, obal na powerbanku s úchytem na batoh a skládací držák na kávový filtr. Celkem ušetřil přes půl kila oproti běžné výbavě – a navíc měl ze svých „vlastních vynálezů“ dobrý pocit.

„Je skvělý, že jsem si mohl navrhnout přesně to, co potřebuju – a nic navíc. Věci pasují do mého batohu jako lego. Už teď přemýšlím, co si vytisknu příště,“ říká s úsměvem.

Budoucnost cestování? Personalizace bez limitů

Představte si, že si před každou cestou stáhnete nebo navrhnete vlastní výbavu, necháte ji vytisknout a jedete. Udržitelně, efektivně a s minimem odpadu. Tato budoucnost už není sci-fi – 3Dees ji pomáhá tvořit už dnes.

Ať už hledáte řešení na míru, nebo jen chcete vyzkoušet nový způsob, jak cestovat lehčeji a chytřeji, 3D tisk může být vaším tajným trumfem.