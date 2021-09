Saská města: Umění, kultura a spousta radosti ze života

Saská města jsou ideální destinací pro krátký výlet. Mnoho aspektů v metropolích Drážďany, Lipsko a Chemnitz (Saská Kamenice), ale také 14 saských „městských krás“ překvapuje a inspiruje své návštěvníky. Objevte Sasko také vy!

Hlavní saské město Drážďany je jedním z nejoblíbenějších turistických městských cílů v Německu. Lipsko vás možná překvapí nečekanou rozmanitostí. Ve městě hudby mají klasika a moderna k sobě velmi blízko: renesanční radnice, nádherné historické pasáže, kostel svatého Tomáše, Bachovo muzeum, kulturní centrum Kunstkraftwerk se skvělými instalacemi, kreativní centrum a areál bývalé přádelny bavlny „Baumwollspinnerei“, nákupní centra a hustá síť kanálů. Nejen že se můžete procházet městem, můžete dokonce pádlovat k jednomu z mnoha jezer, která jsou vhodná ke koupání a nacházejí se na jihu města.

Saská Kamenice (Chemnitz) má řadu mimořádných muzeí, mezi nimiž lze zmínit například Saské průmyslové muzeum, Vilu Esche v secesním stylu a muzeum Gunzenhauser s nejvýznamnější expresionistickou sbírkou v Německu. Není náhodou, že město Chemnitz se stalo evropským hlavním městem kultury 2025!

Lipsko překvapí nečekanou rozmanitostí | zdroj: Szymon Nitka

Mnoho hostů však lákají zejména menší města s jejich autentickou atmosférou a speciálními objevy. I zde pro vás máme pár tipů.

Města na Labi vyzařují zvláštní kouzlo: Torgau vás nadchne jako jedno z nejkrásnějších renesančních měst v Německu. Míšeň, kolébka Saska, představuje víno, nejstarší porcelánku v Evropě a velkolepý soubor katedrály a zámku Albrechtsburg, který se tyčí vysoko nad městem. Pirna, brána do Saského Švýcarska, září krásnými městskými domy a Radebeul se středomořským nádechem se nachází na Saské vinařské stezce.

Zámek Wackerbarth v Radebeul | zdroj: Franco Cogoli

Velmi zajímavá místa se nacházejí blízko hranic. Města v regionu světového dědictví UNESCO Erzgebirge/Krušnohoří jsou formována saskou hornickou historií. Ve Freibergu, Zwickau, Schwarzenbergu a Annaberg-Buchholz to lze zažít na mnoha místech. Nádherná architektura, působivé průmyslové památníky a zvyky i tradice, zejména v době Vánoc, stejně jako nádherná krajina mají pro hosty speciální kouzlo.

Pohled na Zhořelec (Görlitz) | zdroj: Nikolai Schmidt

S láskou restaurovaná města vás zvou do Horní Lužice. Žitava je město slavnostních oděvů a brána do nejmenšího středohoří v Německu, přímo v trojúhelníku mezi Německem, Českou republikou a Polskem. Středověký Budyšín fascinuje svým nádherným starým městem a bohatými lužickosrbskými tradicemi. Zhořelec (Görlitz) vás jistě zaujme některou z více než čtyř tisíc architektonických památek a také autentickým panoramatem města. To už roky přitahuje filmaře z celého světa do tohoto města na polských hranicích.

Drážďany a Saské Polabí: To je blízká a krásná destinace ideální pro relaxační víkend

Zwinger Xperience | zdroj: Thomas Schlorke - Schlösserland Sachsen

Drážďany a Saské Polabí, Dresden Elbland, jsou vždy vhodnou destinací pro víkendový výlet! V Drážďanech se nacházejí neustále nové atrakce, jako je například multimediální cestování v čase „Zwinger Xperience“ nebo „Festung Xperience“. Muzea připravují také letos zajímavé speciální výstavy, například o J. Vermeerovi ve Zwingeru, „Bílá flotila“ (Weiße Flotte Dresden e.V.) rozšiřuje nabídku výletů parníkem a město plánuje různé akce.

Jízda na kole v Saském Polabí | zdroj: Erik Gross (DML-BY)

A Saské Polabí nadále těší aktivní turisty svou malebnou krajinou, cyklistickými a turistickými stezkami, vinicemi a vinařskými festivaly i architektonickými krásami. Určitě znáte krásný zámek Moritzburg. Vzrušující zážitky a objevy nejsou daleko od hranic s Českou republikou. Více inspirace naleznete na www.visit-dresden.travel/cs.

Nová mimořádná výstava "Touha po exotice" - Cesta kolem světa v porcelánu. Výstava v Muzeu nadace porcelánu v Míšni

Míšeňská porcelánka, krásná malba na stropě | zdroj: ®Meissen Porzellan-Stiftung

Touha po exotice je tradičním motivem v evropském designu porcelánu. Před třemi sty lety vytvořili míšeňští umělci podle popisů v cestopisech a vyobrazeních na mědirytech první figury Číňanů, Japonců a Peršanů.

Evropská knížata se doslova obklopila díly, která ztvárňovala a vyobrazovala vzdálené kultury.

Mimořádná výstava „Fernweh“ | zdroj: ®Meissen Porzellan-Stiftung

Vytoužený Orient najdete ve figurách z Pohádek tisíce a jedné noci. Indické umělecké duo Thukral & Tagra představilo ve 21. století zcela nový koncept pojetí míšeňského porcelánu s exotickou tematikou. Jejich díla s nápaditými tvary zdobí exotická hra barev a fantastické scény, a současně uspokojují naši touhu současné doby, ve které se cestování kvůli pandemii dá realizovat poměrně obtížně.

